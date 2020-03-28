Прививки оказались возможны при коронавирусе. Но нужно быть осторожным
Сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал РИА «Новости», что в первую очередь стоит измерить температуру — особенно это касается детей. Если ребенок был за границей, нужно провести тест на коронавирус.
«Ну а если ребенок никуда не уезжал, находится не в Москве, а там, где вообще нет ни одного случая заражения коронавирусом, то прививки делать надо», — подчеркнул Малеев.
По данным на 27 марта, в России 1036 человек больны COVID-19. Во всем мире больше полумиллиона человек заражены коронавирусом, больше 27 тысяч умерли. Больше 133 тысяч при этом смогли выздороветь. По последним данным, вирус унес жизни троих россиян. Еще один человек скончался 28 марта — у него обнаружили коронавирус, но точную причину смерти еще предстоит установить.