Коронавирус в России и мире. Главное на 28 марта

Число зараженных в России перевалило за тысячу. Лев Лещенко, до того как лечь в больницу с COVID-19, успел пообщаться со многими коллегами. Кремль уточнил, как работать на выходной неделе, а Роструд — кому и сколько за нее заплатят. В Сочи на карантине оказались 52 тысячи туристов. Подробности — в ежедневной сводке «360».

Коронавирус в России

По данным на 27 марта, в России число заболевших достигло 1036 человек (196 новых случаев за сутки). В Москве умер четвертый пациент с COVID-19, больше смертей от вирусной пневмонии в России не фиксировали.

В стране начались длинные выходные, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. При этом в Кремле заявили, что выходные не положены тем, кто перешел на удаленную работу.

Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе. Дмирий Песков пресс-секретарь президента России

В Роструде пояснили, что на работу также выйдут коммунальщики, аптекари, водители, продавцы, сотрудники органов власти, Пенсионного фонда и других организаций. Платить им будут по обычному, а не по повышенному тарифу.

Всех депутатов Госдумы протестируют на коронавирус. Мазок у них возьмут в понедельник, 30 марта.

Чечня отказалась пускать жителей других регионов. В республике принимают только тех, у кого есть местная регистрация.

В Карелии с 29 марта по 4 апреля полностью остановят общественный транспорт. Передвигаться можно будет на собственной машине или такси. Случаев заражения коронавирусом в регионе не выявили.

В России перенесли начало сдачи ЕГЭ с мая на 8 июня. Выпускники девятых классов будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) с 9 июня. Сроки приема документов в вузы тоже могут пересмотреть.

У Льва Лещенко подтвердили коронавирусную пневмонию. 23 марта артиста вместе с женой Ириной госпитализировали в инфекционную больницу московского поселка Коммунарка. 11 марта 78-летний певец вернулся с гастролей из США и успел поучаствовать в нескольких публичных мероприятиях.

13 марта Лещенко пришел на день рождения сестры композитора Игоря Крутого. Среди гостей там были Николай Басков, Владимир Винокур, Валерий Леонтьев, Игорь Николаев, Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой. Николаева впоследствии госпитализировали в Коммунарку с пневмонией, сейчас он ждет результатов теста.

Также Лещенко побывал на записи шоу Андрея Малахова. В программе участвовали Ангелина Вовк, Геннадий Хазанов, Аркадий Укупник, Лариса Рубальская и другие известные и немолодые артисты. Теперь всех сотрудников программ Малахова «Привет, Андрей!» и «Прямой эфир» проверяют на коронавирус, рассказал источник «360».

В Сочи и Крыму, следуя предписанию правительства, закрыли санатории и гостиницы. 52 тысячи туристов, отдыхающих в Сочи, не смогут покинуть свои номера до отъезда.

В России придумали, как подключить к одному аппарату искусственной вентиляции легких до четырех пациентов с пневмонией. Чтобы больные не заразили друг друга, в аппарат ИВЛ установят специальные фильтры.

Власти всех уровней призывают на длинных выходных сократить общение с другими людьми и не выходить из дома без большой необходимости.

Коронавирус в мире

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано около 600 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество заболевших в США перевалило за 100 тысяч, страна удерживает первое место по числу инфицированных. По последним данным, коронавирус в Штатах подтвердили почти у 104 тысяч человек.

Китай сместился на третье место по числу зараженных (81,9 тысячи). На втором, после США, оказалась Италия (86,5 тысячи). Далее идут Испания (65,7 тысячи), Германия (50,9 тысячи), Франция (33,4 тысячи) и Иран (32,3 тысячи).

В США от коронавируса умерли 1689 человек. Главный очаг эпидемии находится в Нью-Йорке. В городском округе Квинс, где зарегистрировано больше 8,5 тысячи больных, к переполненным моргам подогнали рефрижераторы для временного хранения тел.

Официальная безработица в США побила рекорд 1982 года. За прошлую неделю на биржу труда обратились 3,28 миллиона человек. По данным опросов, каждый четвертый американец (23%) потерял работу или находится в неоплачиваемом отпуске из-за пандемии коронавируса.

В этих условиях власти страны выделили рекордные два триллиона долларов на поддержку бизнеса и обычных граждан. Предусмотрены единовременные выплаты по 1,2 тысячи долларов на человека. Также семьям с доходом менее 99 тысяч в год на четверых выделят по 3,4 тысячи долларов. Это крупнейшие меры поддержки за всю историю США.

У британского премьера Бориса Джонсона подтвердили коронавирус. Политик продолжит работу из резиденции на Даунинг-стрит. Общаться Джонсон будет по видеосвязи. Также COVID-19 обнаружили у министра здравоохранения Британии Мэтта Хэнкока.

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн попал в берлинскую больницу с воспалением легких. Коронавирус у него не подтвердился.