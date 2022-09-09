Число заболевших COVID-19 продолжило увеличиваться | 360°

Здоровье 09 сентября 2022, 12:43 Поделиться Telegram

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Viber Число заболевших COVID-19 продолжило увеличиваться Оперштаб сообщил о 52,1 тысячи новых случаях COVID-19 за сутки РИА «Новости»

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В России за сутки зарегистрировали 52 106 новых случаев заболевания COVID-19, почти на полторы тысячи больше, чем 8 сентября. Увеличение числа госпитализированных произошло в 45 регионах, сообщил оперштаб.

В целом по стране выявили 52 106 новых заболевших, госпитализировали 3621 больного — на 0,3% больше, чем день назад. Пациентов стало больше в больницах 45 регионов, в 38, наоборот, их количество сократилось. Выздоровели 51 086 человек, или на 1,6% больше, чем день назад. Скончались 96 заболевших.

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В Москве ковид диагностировали у 6525 человек, 297 больных отправили в больницу. Излечились 5115 человек, 28 не смогли справиться с болезнью. В Московской области выявили 2125 новых случаев заболевания. Госпитализировали 152 человека, выздоровели 3462 жителя. Пять человек скончались.

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В четверг врачи сообщили о 50 618 заболевших, с увеличением почти на три тысячи человек. Госпитализировали 3611 больных.

Российские вирусологи не исключили появления новых опасных вариантов коронавируса. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что пока не встречался с такими случаями.

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