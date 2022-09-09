Вирусолог Альтштейн не исключил возможность появления новых вариантов коронавируса | 360°

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Вирусолог Альтштейн не исключил возможность появления новых вариантов коронавируса

Сотрудник центра Гамалеи Альтштейн не исключил появление новых вариантов коронавируса

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Специалисты НИЦ эпидемиологии имени Н. Ф. Гамалеи пока не слышали о новых опасных вариантах коронавируса, но не могут исключать их появление. Такое мнение ТАСС высказал главный научный сотрудник центра Анатолий Альтштейн.

«Нет никакой теории, которая позволила бы твердо сказать: „вот, все заканчивается“», — пояснил вирусолог.

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее заметила, что в России замедлились темпы роста заболеваемости коронавирусом. Эпидемиологическая ситуация в стране не вызывает беспокойства.

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По последним данным, в РФ зафиксировали более 50 тысяч заболевших COVID-19. По-прежнему самые высокие показатели в Москве — порядка 7,8 тысячи случаев.

Коронавирус в России и в мире

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