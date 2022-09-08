Более 50 тысяч новых случаев коронавируса вновь зарегистрировали в России | 360°

Здоровье 08 сентября 2022, 11:59 Поделиться Telegram

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Viber Более 50 тысяч новых случаев коронавируса вновь зарегистрировали в России Оперштаб сообщил о 50,6 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки в России РИА «Новости»

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Медики за минувшие сутки выявили 50 618 новых случаев заражения коронавирусом, хотя день назад сообщалось о 47 958 подтвержденных больных. Статистику опубликовали на сайте оперштаба.

По данным на утро 8 сентября, в России выявили 50 618 новых случаев заболевания. Выздоровели 50 293 человека, 93 скончались. Госпитализировали 3 611 человек — на 11,6% меньше, чем 7 сентября.

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Больше всего заболевших в Москве (7896). Госпитализация понадобилась 283 москвичам. При этом в городе выздоровели 6616 человек за сутки, 30 умерли.

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Ковид в Подмосковье диагностировали у 1773 человек, 154 положили в больницу. Выздоровели 3216 больных, один скончался. Роспотребнадзор региона за все время пандемии сделал 18 305 446 тестов.

Накануне оперштаб сообщал о 47 958 новых случаях заражения SARS-CoV-2 в России.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил, что с началом учебного года произойдет всплеск заболеваемости. Он посоветовал организовать в школах утренние фильтры, а родителям относиться внимательней к состоянию своих детей.

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