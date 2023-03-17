Здоровье 17 марта 2023, 12:36 Прирост случаев госпитализаций с ковидом произошел в 42 регионах России Оперштаб отчитался о 12 915 новых случаев COVID-19 в России за сутки 17 марта РИА «Новости»

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В России за сутки зарегистрировали 12 915 новых случаев заболевания COVID-19. Прирост госпитализаций увеличился на 9,1%, сообщил оперштаб.

По состоянию на 10 часов утра 17 марта за прошедшие сутки с подтвержденным диагнозом госпитализировали 1530 человек — на 9,1% больше, чем за день до этого. Однако не во всех регионах выдали больше направлений в стационар, а только в 42 из них. Еще в 39 субъектах, наоборот, количество госпитализаций сократилось, а в четырех не изменилось.

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Болезнь диагностировали у 12 915 человек, вылечились 12 149 инфицированных — на 6,9% больше, чем по информации на 16 марта. Скончались 35 человек.

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В Москве за сутки выявили 1734 новых случая заражения, госпитализировали 160 пациентов. Излечились 2234 жителя, еще семеро скончались. В Московской области с начала пандемии сделали 24 403 093 теста без учета ПЦР, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. За последние сутки в регионе выявили 277 новых случаев заболевания, 42 человека положили в больницу. Еще 458 человек выздоровели, смертельных случаев не зарегистрировали.

Иммунолог Владимир Болибок предупредил россиян о риске новых пандемий. Например, может произойти трансформация тяжелых тропических вирусных и бактериальных инфекций.