Здоровье 16 марта 2023, 12:00 Свыше 13 тысяч новых случаев ковида выявили в России за сутки Оперштаб сообщил о 13 009 новых случаев заражения коронавирусом за сутки в России РИА «Новости»

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной, за сутки выявили 13 009 новых случаев COVID-19. Об этом сказано в сообщении пресс-службы оперативного штаба по борьбе с распространением пандемии.

В больницы поступили 1403 человека. Также за последние 24 часа от заболевания полностью излечились 11 360 пациентов, медики зафиксировали 38 летальных исходов.

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В Подмосковье за прошедшие сутки медики выявили 320 случаев заражения коронавирусом, 331 человек выздоровел, 46 пациентов поступили в больницы. Смертельных случаев за сутки нет.

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В Московской области с начала пандемии сделали 24 380 872 теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Наибольшее число заболевших обнаружили в Москве — 2258 человек, уточнил оперштаб. Из них 137 человек поступили на лечение в больницы, 1354 выздоровели.