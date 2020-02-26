Приморские врачи не нашли коронавирус у семи россиян Diamond Princess

У россиян, которых поместили на карантин в Приморье после возвращения с лайнера Diamond Princess, не нашли коронавирус. Предварительные результаты анализов отрицательные.

Клинических признаков заболевания у семи граждан РФ нет, заявила начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора Приморья Елена Аббасова. Ее слова привел «Интерфакс». Врачи проводили обследование на базе лаборатории краевого центра гигиены и эпидемиологии.

«Предварительные результаты у них (пассажиров Diamond Princess — прим. ред.) отрицательные. Но окончательной диагностикой [займутся] на базе научно-исследовательского центра в Новосибирске», — уточнила Аббасова.

По ее словам, все россияне находятся в удовлетворительном состоянии. У них нет температуры и каких-либо других симптомов, характерных для коронавируса.

В инфекционной больнице, где сейчас находятся пассажиры круизного лайнера, усилили санитарный режим.

Россияне с Diamond Princess вернулись в Приморье 22 и 23 февраля. Их ждет двухнедельный карантин. Шестеро пассажиров лайнера — жители края. Еще один человек — из Омской области. Все они чувствовали себя нормально.

Круизное судно вышло 20 января из японской Йокогамы и отправилось в плавание по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. Во время путешествия выяснилось, что сошедший в Гонконге пассажир заразился коронавирусом. Лайнер остался в порту Йокогамы, всех пассажиров решили проверить, а потом Diamond Princess поставили на 14-дневный карантин. На его борту было около 3,7 тысячи человек — пассажиров и членов экипажа. COVID-19 заразились более 630 из них.