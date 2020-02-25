Украинцы с Diamond Princess решили не покидать лайнер

На родину не хотят возвращаться большинство находящихся на круизном лайнере Diamond Princess украинцев. Все они — члены экипажа корабля. Всего на борту находятся 25 граждан Украины.

О ситуации на Diamond Princess рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы украинского МИД Максим Коваленко. Его процитировало «Громадское радио».

Сейчас на лайнере находятся 25 украинцев, двое из которых — в больнице. Обязательства членов экипажа Diamond Princess «определяются контрактом».

«Также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину», — сказал Коваленко.

Он добавил, что с еще одним украинцем контакт устанавливается.

В посольстве, МИД и Минздраве Украины готовы к тому, что украинцы передумают. Вопрос о возвращении на родину предстоит решить им самим и владельцем судна.

Всего на лайнере Diamond Princess находились 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. Судно простояло 14 дней на карантине в японском порту Йокогама из-за коронавируса. На сегодняшний день на борту Diamond Princess медики выявили 691 случай заражения. Четыре пациента уже скончались.