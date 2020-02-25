Россиян с Diamond Princess отправили в карантин во Владивостоке

«Состояние у всех семи человек удовлетворительное, жалоб нет, температура в норме», — рассказали в приморском Роспотребнадзоре.

Туристы остаются под наблюдением специалистов. В инфекционном стационаре они пробудут 14 дней. В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске им сделают дополнительные анализы, чтобы исключить инфекцию коронавируса.

Как рассказали в Роспотребнадзоре Приморья, за минувшие сутки в пунктах пропуска досмотрели более двух тысяч человек. Всего же с начала года в регионе обследовали на коронавирус 75 человек. У всех были признаки заболевания, но в итоге ни у кого коронавирус не подтвердился.

В Приморье организовали горячую линию для тех, кто возвращается домой из КНР, а также для их родных и близких, рассказали в правительстве края. По номеру телефона +7 (914) 703-14-59 за помощью или консультацией может обратиться любой.

Число зараженных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая по состоянию на утро 25 февраля превысило 2,4 тысячи человек. Болезнь распространилась в 31 стране. Кроме Китая, больше всего заболевших в Южной Корее, Японии и Италии. Всего в мире подтверждены 80 149 случаев заболевания. Погибли 2 701 человек, выздоровели 27 637.