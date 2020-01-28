Приморье обследует приезжих на коронавирус с помощью российских тестов

Приморский край в числе 15 первых в России регионов получил отечественные тест-системы для определения коронавируса. Власти подчеркивают, что в настоящее время в больницах края нет пациентов с таким диагнозом.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская рассказала, что тест-системы уже использовали на людях, которые въехали в регион с признаками острой респираторной инфекции.

«Все выявленные пациенты — это взрослые, они были изолированы, помещены в стационар в боксированные палаты и полностью обследованы. У данных граждан наличие опасного вируса не подтвердилось. Преимущественно были выявлены острые респираторные заболевания или заболевания вирусами гриппа», — цитирует Детковскую пресс-служба правительства Приморья.

В Роспотребнадзоре также рассказали, что за последние сутки в Приморье въехали более семи тысяч человек, в том числе почти 1,2 тысячи граждан Китая. Все они проходили медицинский контроль с помощью тепловизоров. Одного китайца с признаками ОРВИ поместили в боксированную палату для обследования.

Минздрав региона добавил, что сейчас в Приморье нет пациентов с диагнозом «коронавирус». Медики фиксируют только ОРВИ и грипп.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря. Среди симптомов нового коронавируса называют повышенную температуру, кашель, одышку и лихорадку. По последним данным, в Китае этот вирус нашли у 4515 человек, 106 из них погибли.