Посольство РФ хочет вывести россиян из зараженного коронавирусом Хубэя

Посольство России в Пекине разговаривает с китайской стороной о выезде выезде россиян из провинции Хубэй. Именно там и находится очаг вспышки коронавирусом. Пекин пока хочет оставить все, как есть.

«В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции», — сказано в заявлении дипмиссии. Его процитировало РИА «Новости».

В посольстве рассказали, что власти Хубэя всячески готовы помогать иностранцам, но не собираются менять режим их пребывания. Наоборот китайская сторона рекомендует гражданам других стран «оставаться в местах пребывания, неукоснительно соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания».

Российские дипломаты отметили, что в Хубее пообещали постоянно снабжать жителей и гостей провинции продуктами, предметами первой необходимости. Посольство РФ призвало россиян в Китае с пониманием отнестись к происходящему и сохранять спокойствие. Также они попросили российских граждан отправить в консульство свои контактные данные. По информации агенства, сейчас в провинции Хубей находятся 140 россиян.

Коронавирус-2019-nCoV впервые зафиксировали в городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Местный житель заболел пневмонией, вызванной неизвестным вирусом. В начале января этот человек умер, а в Китае возросло число зараженных. По последним данным, жертвами коронавируса стали 106 человек, еще 4515 заболели. Вирус вышел за пределы КНР. Им заразились люди из Южной Кореи, Таиланда, Японии, США.