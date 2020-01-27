В России не нашли случаев заболевания коронавирусом

В России случаев заболевания коронавирусом на зафиксировано. Чтобы не допустить их и впредь, кабмин создал оперативный штаб, в который вошли представители разных ведомств.

Профилактика и контроль за распространением болезни обсуждались на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

«…Было отмечено, что по состоянию на сегодняшний день в России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте кабмина.

В оперативный штаб по межведомственному взаимодействию вошли руководители МЧС, МВД и Минпромторга, и другие участники совещания. В Роспотребнадзоре через два представят план по профилактике заболевания.

Ведомство намерено подготовить больницы к приему предполагаемых пациентов и обеспечить аптеки необходимым запасом лекарств.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о создании двух тест-систем на определение коронавируса.

Случаи заболевания отмечены в США, Европе, Австралии и некоторых странах Юго-Восточной Азии. В Китае, который стал источником распространение коронавируса 2019-nCoV, им заболели 2835 человек, из них 81 умер.