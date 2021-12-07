Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста до 48 часов

Срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус для посещения общественных мест сократили с 72 до 48 часов. Такое постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Глава надзорного ведомства ранее говорила, что из-за повышенной заразности нового штамма «омикрон» требуются дополнительные меры для обеспечения безопасности здоровья людей.

«Нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48 часами», — отметила Попова.

Другим постановлением Анна Попова обязала всех пассажиров авиарейсов, прибывающих из стран Южной Африки и Гонконга, соблюдать двухнедельный карантин начиная с 8 декабря. У всех прибывающих возьмут два ПЦР-теста в течение первых двух суток после прибытия в Россию и с 10-го по 12-й день нахождения в изоляции.

Сегодня на заседании оперативного штаба глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин готовит новую программу по дополнительным мерам защиты здоровья россиян. Новые нормы огласят в ближайшее время. Пока известно только об обновлении рекомендаций Минздрава по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией с учетом опыта врачей из других стран.