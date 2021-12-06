Штамм «омикрон» добрался до России. Его обнаружили у двух прибывших из ЮАР пациентов с положительным ПЦР-тестом, сообщил Роспотребнадзор.

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм „омикрон“», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Еще у 10 пассажиров, прибывших из ЮАР, выявлен COVID-19, однако какой именно штамм стал причиной заражения, неизвестно.

Ранее ВОЗ заявила об отсутствии смертей от «омикрон»-штамма коронавируса в мире.

Новый штамм коронавируса обнаружили в ноябре в Южной Африке. Его назвали греческой буквой «омикрон». По словам специалистов ВОЗ, у найденного варианта вируса больше мутаций, чем ученые насчитали в других штаммах: 32. При этом он более заразный, чем «дельта». Ученые опасаются, что существующие вакцины могут быть менее эффективными против нового варианта коронавируса.