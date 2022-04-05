Препарат от COVID-19 «Ковипир» зарегистрировали в России

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от COVID-19 «Ковипир». Об этом свидетельствуют данные госреестра лекарственных средств.

Препарат будет выпускаться в капсулах. Разработчик — АО «Фармасинтез». Дата государственной регистрации — 4 апреля. Регистрация будет действовать до 1 января 2023 года. Лекарство будет изготавливаться на основе молнупиравира.

В конце марта Минздрав зарегистрировал препарат для лечения ковида с тем же действующим веществом под торговым названием «Лагеврио».

Молнупиравир включили в перечень жизненно важных 31 марта. А для противовирусного фавипиравира, который вошел в список ранее, тогда же добавили три дополнительные лекарственные формы: порошок, концентрат, лиофилизат.

Представители ВОЗ допускают появление новых штаммов коронавируса. Однако ряд экспертов разделяют мнение о том, что «омикрон» может стать последней вариацией SARS-CoV-2.

Сейчас в России заболеваемость снижается, однако в некоторых странах, напротив, увеличивается.