Новое лекарство от ковида зарегистрировали в России

Препарат для лечения коронавирусной инфекции под торговым названием «Лагеврио» зарегистрировало Министерство здравоохранения России. В основе лекарства лежит действующее вещество молнупиравир, это следует из данных в государственном реестре лекарственных препаратов.

Препарат представляет собой капсулы оранжево-красного цвета с белым порошком внутри. В инструкции к лекарству говорится, что вещество встраивается в вирусную РНК с помощью фермента РНК-полимеразы и создает ошибки в геноме возбудителя, что мешает его дальнейшему распространению.

Лекарство рассчитано на взрослых пациентов, страдающих легким или среднетяжелым течением коронавирусной инфекции с высоким риском госпитализации. Лечение предусматривает прием по четыре капсулы каждые 12 часов на протяжении пяти дней.

Среди нежелательных реакций — головокружение, головная боль, диарея, тошнота, сыпь, крапивница.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 21 101 новый случай заражения коронавирусом. При этом количество госпитализированных продолжило снижаться. На утро понедельника, 28 марта, в больницы попали 1762 человека, что в пять раз меньше, чем днем ранее.

Полностью выздоровели после лечения 35 746 человек, умерли 335 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.