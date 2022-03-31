Представитель ВОЗ допустил появление новых штаммов коронавируса осенью

Штамм «омикрон» может стать последней вариацией коронавируса, такое мнение разделяет ряд экспертов. Однако пока достоверно утверждать это нельзя, сказала специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Сейчас нет никакого способа достоверно узнать это. Есть вероятность, что может появиться новый вариант, более заразный или тяжелый», — сказала она в беседе с ТАСС.

Представитель ВОЗ отметила, что риск появления нового штамма коронавируса в будущем снижается благодаря большому охвату вакцинацией. Вуйнович обратила внимание, что в России уже наблюдается снижение заболеваемости.

«Однако во многих странах происходит увеличение количества заболевших», — заметила специалист.

По словам Вуйнович, сейчас нет признаков, указывающих на то, что в мире могут появиться новые опасные штаммы коронавируса. Однако, как уточнила представитель ВОЗ, они могут возникнуть к осени.

Заболеваемость ковидом в конце марта выросла в Китае и Европе, в Австралии и Южной Корее. Увеличение заболевших в мире эксперты объясняют распространением варианта штамма «омикрон» BA.2, известного также как «стелс-омикрон».