Предупреждение для онкобольных появилось в инструкции к «Спутнику V»

Вакцину «Спутник V» с осторожностью следует применять пациентам со злокачественными новообразованиями. Об этом говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению препарата.

Документ оказался в распоряжении РИА «Новости». Предупреждение объясняется тем, что пока нет достаточных данных о влиянии вакцины на онкологические болезни, на пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Уточняется, что стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания.

«Особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний», — сказано в сообщении.

Российский «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Ее применяют в России и продают для использования другим странам. На прошлой неделе стало известно о покупки препарата Венгрией.

Венесуэла — одно из государств, которое тестирует «Спутник V». Венесуэльский иммунолог заявил, что у добровольцев, которым вкололи российский препарат, не найдено тяжелых побочных эффектов.