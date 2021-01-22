Венгрия вакцинирует «Спутником V» миллион человек

Венгрия получит два миллиона доз российского препарата «Спутник V» для вакцинации одного миллиона граждан. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Мы действительно уже получили экземпляр соглашения, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой, чтобы привить один миллион граждан», — сказал он на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Его процитировал ТАСС.

Поскольку «Спутник V» — двухкомпонентная вакцина, то речь идет двух миллионах доз.

О том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с Венгрией на поставку «Спутника V», заявил утром 22 января глава Минздрава РФ.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». Массовая вакцинация с использованием этого препарата и «ЭпиВакКорона» началась в России 18 января.

Иммунолог Владимир Агафонов считает, что «Спутник V» безопасен для тех, кто уже переболел COVID-19 и имеет антитела. Об этом написала «Газета.ru».