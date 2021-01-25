Иммунолог из Венесуэлы рассказал о побочных эффектах «Спутник V»

Тяжелых побочных последствий у добровольцев, кому вкололи российскую вакцину найдено не было. У некоторых было выявлено легкое недомогаение, заявил ведущий исследования «Спутник V» в Венесуэле.

Выступление врача-иммунолога Алексиса Иполито Гарсиа Пиньера опубликовано на странице президента Николаса Мадуро на YouTube, сообщает РИА «Новости».

Пиньера отметил, что многие добровольцы жаловались на головную боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола.

«Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом — России и Аргентине», — отметил врач.

В эксперименте с российской вакциной участвовали 300 человек. Более 200 человек получили первую дозу, а 40 — вторую.

Венесуэла планирует приобрести у России первую партию из 10 миллионов доз вакцины «Спутник V» в ближайшее время, чтобы немедленно начать вакцинацию.

Помимо России и Венесуэлы, препарат «Спутник V» получил одобрение в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Парагвае и Туркмении. Регистрацию российской вакцины начали в Евросоюзе и ВОЗ.