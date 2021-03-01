У зараженных коронавирусом, у которых пропадает обоняние, антитела вырабатываются более активно, чем у тех, у кого симптом отсутствует. Повышенная выработка IgG также зафиксирована у тех, у кого при болезни пропадают вкусовые ощущения.

Исследование провели итальянские ученые биомедицинских наук университета Humanitas. Они считают, что повышенный ответ антител у пациентов с потерей обоняния может быть связан с длительным сохранением вируса в обонятельной луковице организме хозяина. Высвобождение антигенов поддерживает и усиливает ответ антител.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» отметил, что эти результаты могут говорить о поражении обонятельной луковицы и нейронов, связанных со вкусовыми рецепторами.

«В обонятельной луковице много клеток с рецепторами АСЕ2, с которыми связывается коронавирус. Поэтому при ее поражении туда стягивается много лимфоцитов и иммунный ответ усилен», — сказал эксперт.

По словам специалистов, после перенесенного COVID-19 человек может не чувствовать запахи от трех дней до трех месяцев.