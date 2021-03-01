Единственным способом достичь мирового коллективного иммунитета является вакцинация. Пока менее чем у 10% населения планеты выработали антитела к коронавирусу. В некоторых городах их имеет половина населения, но достижения коллективного иммунитета это не приближает.

Об этом в интервью, опубликованном в Twitter, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Уже проведено около 500 сероэпидемиологических исследования. Если их объединить, получится, что антитела к коронавирусу имеют не более 10% населения.

«Безусловно, местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Жители такого населенного пункта все равно подвергаются опасности, если выезжают за пределы населенного пункта. Помочь им может только вакцинация.

В России иммунитет к коронавирусу выработался у 6% россиян. Для замедления распространения заболевания нужны 60-70% населения.