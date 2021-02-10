Восстановление вкуса и обоняния после ковида можно ускорить. Помогут несколько продуктов

Потеря вкуса и обоняния может изрядно подпортить жизнь больным ковидом. Но не стоит отчаиваться раньше времени. Есть несколько продуктов, которые помогут. По просьбе «360» диетологи и шеф-повара посоветовали вкусные и полезные блюда, помогающие не только вернуть притупленные чувства, но и восстановить здоровье.

Опасность жизни без вкуса

Потеря обоняния и вкуса — один из распространенных и самых ранних симптомов коронавируса. Именно эти два признака лучше всего сигнализируют о вирусе в организме. Как заявили в Роспотребнадзоре, проблемы с обонянием при коронавирусной инфекции встречаются более чем в 80% случаях. А около 50% больных жалуются на потерю вкуса или связанные с ним нарушения. При этом притупление органов чувств чаще встречается у пациентов, которые переносят болезнь в легкой форме. Как правило больной не чувствует запахи и вкусы в период от трех до 10 дней.

Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова ранее рассказала «360», почему при заболевании COVID-19 пропадает обоняние и вкус. Вирус провоцирует отечность в обонятельной системе, а вслед за этим нарушается работа вкусовых рецепторов. Добрецова также добавила, что притупление органов чувств иногда вызывают психологические проблемы и даже «пищевое напряжение». Пациент может отказаться от еды, не вовремя принимать пищу и не чувствовать насыщение.

Нарушение работы органов чувств может даже стать угрозой для жизни пациентов. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на своем YouTube-канале про ситуации, когда нарушение обоняния и вкуса могут стать опасностью для жизни человека. По мнению доктора, из-за отсутствия запахов невозможно определить качество употребляемых продуктов. А вторая угроза — это возможность не почувствовать запах газа или дыма. Это особенно опасно во время отопительного сезона, поэтому необходимо внимательно следить за газовым оборудованием.

Новая коронавирусная инфекция также может быть опасной и для работы мозга человека. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объясняла, что нарушение работы обоняния может говорить об угрозе поражения мозга человека.

Еда против ковида

В ноябре прошлого года немецкие ученые пришли к выводу, что гранат может подавлять COVID-19, создавая кислую среду.

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала «360», что помимо граната восстановить здоровье помогают цитрусовые и богатые белком продукты.

Цитрусы помогают восстановить обоняние и снабжают организм необходимым витамином C. После коронавируса истощается мышечная масса, поэтому количество белка в рационе должно быть достаточным. Стоит чаще употреблять мясо, рыбу, птицу, молочные продукты Дарья Русакова.

Врач-диетолог Марина Аплетаева объяснила важность употребления витаминов группы B для повышения уровня лейкоцитов во время болезни. «На увеличения лейкоцитов работают витамины В1, В6, В12, которые содержатся в мясе птицы и курином бульоне», — рассказала она.

Витамины этой группы также помогают усваивать железо, которым богат гранат.

Аплетаева категорически не советовала есть острую пищу во время коронавируса, поскольку пациент рискует испортить желудок. «Любой воспалительный процесс поражает внутренние органы, в том числе органы пищеварения. Поэтому излишняя стимуляция в виде острой пищи не нужны», — добавила диетолог.

Советы для восстановления вкуса

В «Рекомендациях для поддержки самостоятельной реабилитации после болезни, вызванной COVID-19» ВОЗ подчеркнула необходимость соблюдать диету даже после выздоровления. По мнению диетолога Дарьи Русаковой, после карантина стоит отказаться от фастфуда и жирной пищи, больше пить — например, морсы.

А российский шеф-повар и специалист по истории русской кухни Максим Сырников предложил оригинальный рецепт из традиционных русских блюд для реабилитации.

«Я рекомендую квашеную капусту, которая богата витамином С. Самое отличное сочетание — это рыба и квашеная капуста. Для восстановления также подойдут традиционные моченые яблоки», — рассказал Сырников.

Помимо диеты переболевшим коронавирусом не стоит забывать и о физическом восстановлении после болезни. Совет от специалистов — соблюдать восьмичасовой сон и больше гулять на свежем воздухе.