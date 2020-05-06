Постепенно и с особым вниманием. Специалист ВОЗ дал советы, как вести себя при снятии ограничений

Выход из самоизоляции должен быть постепенным, и даже при послаблении люди должны внимательно следить за своим здоровьем. Об этом объявил специалист ВОЗ Владимир Позняк.

По мнению Позняка, выход из-под ограничений можно сравнить со стрессовыми ситуациями. И в это время людям важно очень внимательно относиться к своему здоровью.

Позняк в интервью РИА «Новости» заметил, что важно избегать ситуаций, когда любое послабление воспринимается как возможность резко компенсировать то, чего недоставало в течение изоляции. Специалист ВОЗ считает, что нужно сохранять дистанцирование и ограничивать социальные контакты.

«И все это должно происходить постепенно, с учетом эпидемиологической обстановки и имеющимися возможностями. В некоторых странах этот переход осуществляется с уменьшением рабочей недели, с расширением применения работы из дому. Есть целый ряд возможностей для того, чтобы этот переход облегчить. Отследить результаты такого послабления можно только через 10-14 дней», — отметил Владимир Позняк.

В России, по информации на 6 мая, выявили больше 165 тысяч случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки стало известно о 10 тысяч новых заболевших.

В РФ действует режим изоляции. Но президент Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору разработать план по снятию ограничений.