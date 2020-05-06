Путину представят рекомендации по снятию ограничений по коронавирусу 6 мая

Президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в эту среду. На нем затронут вопрос о будущем снятии ограничительных мер.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Еще 28 апреля во время общения с главами региона Путин заявил, что необходимо начать готовиться к возвращению к нормальной жизни. Он поручил подготовить рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мер. Однако российский лидер подчеркнул, что май станет напряженным периодом в борьбе с коронавирусом. По его словам, нужно добиться того, чтобы заболеваемость пошла на спад. Именно это позволит ослабить меры.

Пока же режим нерабочих дней со всеми ограничениями действует в России до 11 мая включительно.

По последним данным, в России зарегистрировано 10 559 человек с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных заболевших составило 165 929. За последние сутки вирус побороли 1462 пациентов, еще 86 умерли.