Путину представят рекомендации по снятию ограничений по коронавирусу 6 мая
«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
Еще 28 апреля во время общения с главами региона Путин заявил, что необходимо начать готовиться к возвращению к нормальной жизни. Он поручил подготовить рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мер. Однако российский лидер подчеркнул, что май станет напряженным периодом в борьбе с коронавирусом. По его словам, нужно добиться того, чтобы заболеваемость пошла на спад. Именно это позволит ослабить меры.
Пока же режим нерабочих дней со всеми ограничениями действует в России до 11 мая включительно.
По последним данным, в России зарегистрировано 10 559 человек с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных заболевших составило 165 929. За последние сутки вирус побороли 1462 пациентов, еще 86 умерли.