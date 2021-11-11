После снижения в России вновь выявили свыше 40 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки снова выявили более 40 тысяч новых случаев коронавируса — 40 759. В последний раз этот показатель находился на таком уровне 6 ноября.

В оперштабе уточнили, что 8,6% заболевших не имели никаких клинических признаков ковида. За последние 24 часа умерли 1237 пациентов, еще 33 156 человек полностью выздоровели.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Москве — 6240. На втором месте — Санкт-Петербург (3230). Московская область замыкает тройку с показателем 2617. В управлении Роспотребнадзора Подмосковья уточнили, что за время пандемии в регионе было сделано 12 549 532 ПЦР-теста.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что режим нерабочих дней помог переломить ситуацию с распространением коронавируса в России. За последние две недели, по его словам, рост числа заболевших ковидом снизился на 13%.

Некоторые регионы приняли решение продлить нерабочие дни после 7 ноября. В некоторых субъектах их отменили, но ужесточили ограничительные меры. В Санкт-Петербурге, в частности, ввели обязательную вакцинацию всех жителей старше 60 лет.