Обязательную вакцинацию всех жителей старше 60 лет ввели в Петербурге

Вакцинация стала обязательной для всех жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Постановление главного санитарного врача города опубликовали на сайте регионального Роспотребнадзора.

Помимо этого, прививки от коронавируса нужно будет делать в обязательном порядке сотрудникам аэропорта Пулково, организациям, которые работают в Большом порту Санкт-Петербурга и пассажирском порту «Морской фасад».

Также это требование нужно будет выполнить студентам техникумов, колледжей и вузов, которым больше 18 лет, для прохождения практики или занятий вне подразделений своих образовательных учреждений.

Режим нерабочих дней в Петербурге продлевать не стали, но с 8 ноября кафе и ресторанам, циркам, концертным залам, кинотеатрам и другим развлекательным организациям запретили работать после 23:00. Выставки и спортивные мероприятия тоже разрешается проводить только до этого времени.

Работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Тем, кто проходит вакцинацию, должны предоставлять два дополнительных выходных с сохранением заработной платы. Это правило действует как для первичной, так и для повторной вакцинации.