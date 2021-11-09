Нерабочие дни переломили ситуацию с распространением ковида в России

За последние две недели рост числа заболевших ковидом снизился на 13%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его мнению, этот показатель говорит об эффективности введения нерабочих дней в России.

«Нерабочие дни позволили переломить ситуацию с распространением коронавируса. И очень правильно, что ряд регионов принял решение об их продлении», — заявил министр на совещании правительства.

Также Мурашко отметил высокую эффективность введения системы QR-кодов.

«Это действительно путь к безопасности населения при получении тех или иных услуг и социальных контактов», — добавил он.

Министр подчеркнул, что в этот период праздничных и нерабочих дней медицинская служба в полном объеме оказывала всю необходимую помощь, в том числе продолжалась активная вакцинация населения.

«В связи с прогнозируемым ростом в нерабочие дни мы заблаговременно приняли необходимые подготовительные меры, во всех субъектах были усилены пункты вакцинации, предусмотрен их режим работы, обеспечен запас вакцин», — отметил Мурашко.

За нерабочие дни, по его данным, были привиты 3,7 миллиона человек. Наиболее высокие темпы вакцинации отмечаются в Калмыкии, Тюменской, Пензенской, Липецкой, Кировской областях, Чукотском автономном округе, ХМАО, Приморском крае.

Регионы-аутсайдеры — Тульская область, Карачаево-Черкесия, Кемеровская, Северная Осетия — Алания, Ростовская область.