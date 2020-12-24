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    24 декабря 2020, 14:06

    Вакцинацию в Москве расширили на новые категории граждан

    Дамир Матюхин, Наза Салех Захи

    Новые категории москвичей смогут записаться на вакцинацию со следующей недели. Среди них сотрудники сферы ЖКХ, общественного питания и волонтеры. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
    Вакцинацию в Москве расширили на новые категории граждан

    «В новогодние праздники пункты вакцинации от COVID-19 будут работать. Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря 2020 года, мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города», — сказано в сообщении.

    Также в скором времени сделать прививку смогут полицейские, сотрудники судов, прокуратуры и других органов правопорядка. Это коснется и людей из некоммерческих и религиозных организаций, спортивных учреждений. В Москве открыто 70 прививочных пунктов. Они работают ежедневно, с 08:00 до 20:00.

    Масштабная вакцинация началась в России в середине декабря. В первую очередь прививки от коронавируса начали делать медикам, преподавателям, социальным работникам. Вакцина есть уже во всех российских регионах.

    Власти заявили, что вакцинация поможет остановить рост числа заболевших. По последним данным, с начала эпидемии COVID-19 нашли почти у трех миллионов россиян. За последние сутки зарегистрировано более 29 тысяч новых случаев.