Вакцинацию в Москве расширили на новые категории граждан

«В новогодние праздники пункты вакцинации от COVID-19 будут работать. Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря 2020 года, мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города», — сказано в сообщении.

Также в скором времени сделать прививку смогут полицейские, сотрудники судов, прокуратуры и других органов правопорядка. Это коснется и людей из некоммерческих и религиозных организаций, спортивных учреждений. В Москве открыто 70 прививочных пунктов. Они работают ежедневно, с 08:00 до 20:00.

Масштабная вакцинация началась в России в середине декабря. В первую очередь прививки от коронавируса начали делать медикам, преподавателям, социальным работникам. Вакцина есть уже во всех российских регионах.

Власти заявили, что вакцинация поможет остановить рост числа заболевших. По последним данным, с начала эпидемии COVID-19 нашли почти у трех миллионов россиян. За последние сутки зарегистрировано более 29 тысяч новых случаев.