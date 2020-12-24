Рекордное число случаев коронавируса выявили в России за сутки

За минувшие сутки российские медики выявили 29 935 новых случаев COVID-19. Общее число зафиксированных случаев болезни составило 2 963 688, сообщил оперштаб.

В течение 24 часов от последствий заражения коронавирусом умерли 635 человек. За все время пандемии жертвами COVID-19 стали 53 096 пациентов. Вылечились от болезни еще 26 890 заразившихся. Число выздоровевших увеличилось до 2 370 857.

Москва остается центром пандемии (+8203 случая COVID-19 за сутки). В Санкт-Петербурге прирост составил 3756 случаев, в Московской области — 1538.

Эпидемическая ситуация обострилась в сентябре. Коронавирус циркулирует во всех регионах России. Особо неблагоприятная обстановка сложилась в Крыму, Владимирской и Астраханской областях и на Чукотке из-за постоянного прироста числа новых случаев болезни.

Специалисты уверены, что победить коронавирус поможет масштабная вакцинация, которая уже началась во всех субъектах РФ. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице пандемия может отступить к концу весны.

В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса. Препараты сейчас проходят заключительный этап клинических исследований. Они доказали высокую эффективность.