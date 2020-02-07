Школы и детские сады Уфы закроют на недельный карантин

Карантин объявили во всех образовательных и муниципальных учреждениях города в соответствии Постановлением главы Администрации городского округа о профилактике гриппа и ОРВИ.

Отмечается, что участники образовательного процесса обязаны будут рассказать детям о профилактике ОРВИ и гриппа, поведении в общественных местах, а также о пользовании электричеством и газом.