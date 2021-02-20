Попова высказала версию происхождения нового коронавируса

Глава Роспотребнадзора заявила, коронавирус пришел к человеку через животное. Эту версию подтверждают и ученые из ВОЗ.

«Один из самых свежих — это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 24».

Ранее группа экспертов ВОЗ побывала в Китае, чтобы установить причины возникновения коронавируса SARS-CoV-2. По словам одного из членов команды Питера Дасзака, коронавирус с большой долей вероятности передался человеку от летучих мышей.

Как отметил научный сотрудник, вирус зародился на юге Китая, а затем оказался на ферме диких животных. Далее заразиться коронавирусом могли либо сотрудники фермы, либо обитатели в числе барсуков, хорьков, енотовидных собаки и циветты.

Гипотеза о передаче коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии ВОЗ. Ее продолжат изучать. При этом эксперты заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

Число подтвержденных в мире случаев заражения короновирусом превысило 110 миллионов, рассказали в университете Джонса Хопкинса. Он суммирует данные федеральных и местных властей, а также из СМИ и других открытых источников. Около 2,4 миллиона из них умерли.