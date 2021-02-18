Число случаев ковида в мире перевалило за 110 миллионов

Число подтвержденных в мире случаев заражения короновирусом превысило 110 миллионов, рассказали в университете Джонса Хопкинса. Он суммирует данные федеральных и местных властей, а также из СМИ и других открытых источников.

По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразились 110 024 593 человека, скончались 2 432 825 пациентов, выздоровели почти 62 миллиона заразившихся, сообщило РИА «Новости». Хоть во всем мире цифры растут, в России распространение вируса замедлилось. Сейчас в стране идет массовая вакцинация. Идет работа и над новыми препаратами. В России ученые разработали назальную форму вакцины «Спутник V». Три фазы испытаний препарата планируется провести в Москве. По словом мэра, данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но будет полезен как дополнительная форма защиты. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.