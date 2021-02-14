Эксперт ВОЗ назвал наиболее вероятную версию происхождения коронавируса

Коронавирус с высокой долей вероятности передался человеку через летучих мышей, появившись в Юго-Восточной Азии на юге Китая, откуда потом проник на ферму диких животных. Об этом член группы специалистов ВОЗ Питер Дасзак рассказал в интервью New York Times.

Коронавирусом от летучих мышей могли заразиться сотрудники фермы, либо ее обитатели. Группа исследователей под руководством ВОЗ пришла к выводу, что версия передачи вируса человеку от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку.

Эксперты организации в ходе расследования причин возникновения коронавируса в Китае пытались получить доступ к историям болезни некоторых пациентов, однако у них не получилось, поскольку в стране эта информация является крайне конфиденциальной. Группа специалистов хотела встретиться с некоторыми пациентами, но они отказались общаться.

Китайское посольство в Вашингтоне ранее обвинило власти США в том, что они создали препятствия для международного сотрудничества в борьбе с COVID-19. Таким образом Пекин ответил на претензии США, что правительство КНР помешало расследованию ВОЗ.

Врач Евгений Тимаков ранее заявил, что новый «британский» штамм коронавируса более заразен в том числе и для детей. Об этом написала «Газета.ru».