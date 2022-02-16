Попова: самый большой прирост случаев ковида в группе 65+

Специалисты зафиксировали снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. Но эпидемическая ситуация остается сложной, так как число регистрируемых случаев заражения все еще высокое. Как сообщил ТАСС, об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила, что если в начале года еженедельный прирост новых пациентов составлял 100%, то на сегодняшний день это число снизилось до 18,5%. Максимальный рост зафиксировали среди россиян в возрасте 65 лет и старше.

«На прошедшей неделе увеличилось число субъектов, где мы видим снижение заболеваемости. Напомню, если на предыдущей неделе это был всего один субъект Российской Федерации — город Москва, то на прошедшей неделе это уже 10 субъектов», — добавила Попова.

Руководитель ведомства отметила, что также вырос охват тестирования россиян на коронавирус, это позволяет выявлять инфекцию на ранней стадии и вовремя начинать лечение, чтобы не доводить заболевание до тяжелой формы. Это позволило сократить число пациентов с внебольничной пневмонией.

Подавляющее большинство (72,5%) заражений приходится на штамм «омикрон», который выявили во всех российских регионах.

С тем, что число тяжелых случаев заражения снизилось, согласился министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом он отметил, что общее число пациентов с коронавирусной инфекцией по сравнению с осенними показателями выросло в два раза. Поэтому сейчас поликлиники и лаборатории испытывают небывалую нагрузку.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 179 284 новых случая заражения коронавирусом. В больницы доставили 19 573 пациента с положительным тестом на ковид. Умерли 748 человек с подтвержденным коронавирусом. Полностью выздоровели 172 468 пациентов.