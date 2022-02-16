Прирост случаев коронавируса в России превысил 179 тысяч за сутки

В России выявили 179 284 случая коронавируса за минувшие 24 часа. Накануне в стране зафиксировали на 12 653 заболевших меньше. При этом число госпитализаций, наоборот, упало на 10,3% по сравнению с 15 февраля, рассказали в федеральном оперштабе.

Больше всего случаев ковида выявили в Санкт-Петербурге (17 151), за ним следует Москва (11 262). Замыкает первую тройку Красноярский край (7193). В Московской области ежесуточный прирост упал до 3499. Регион оказался на 15-й строчке в списке.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 16 264 117 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В больницы за сутки попали 19 573 человека с коронавирусом. Полностью выздоровели 172 468 пациентов, что на 25,1% больше по сравнению с 15 февраля. Еще 748 заболевших умерли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей в целом по стране остаются 920 524 человека. За минувшие 24 часа эксперты провели 552 тысячи тестов на коронавирус. С начала пандемии в России было сделано уже свыше 270,3 миллиона таких лабораторных исследований.