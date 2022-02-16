Мурашко заявил о высокой нагрузке на поликлиники из-за пациентов с ковидом

Общее число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей, выросло в два раза по сравнению с осенними показателями. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.

Министр подчеркнул, что сейчас поликлиники и амбулатории испытывают небывалую нагрузку, которой еще не было.

«Если посмотреть общее количество пациентов, которых сегодня курирует система здравоохранения, то это фактически в два раза больше, чем в осенний период», — добавил Мурашко.

По его словам, доля зараженных коронавирусом среди детей составляет 17%, из которых большая часть лечится амбулаторно.

Министр отметил, что лечение от коронавирусной инфекции в больницах сегодня проходят 194 тысячи человек, из которых 2,5% подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Мы видим, что сегодня и количество госпитализированных в тяжелом состоянии приросло, 10% дополнительно сегодня нуждаются в интенсивной терапии, 2,5% от общего количества госпитализированных находятся на искусственной вентиляции легких», — отметил Мурашко.

Отдельно он добавил, что на сегодняшний день в России прививки от коронавируса сделали более 60 тысяч детей и подростков. Вакцинацию все они перенесли хорошо.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 179 284 новых случая заражения коронавирусом. Для лечения в больницы доставили 19 573 пациента с инфекцией. Умерли 748 человек с подтвержденным коронавирусом. Полностью выздоровели 172 468 пациентов.