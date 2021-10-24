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    24 октября 2021, 14:57

    Попова призвала россиян провести выходные дома, чтобы «хорошо встретить Новый год»

    Глава Роспотребнадзора Попова призвала россиян оставаться дома на выходных с 30 октября по 7 ноября

    Нина Петлинова

    Выходные дни с 30 октября по 7 ноября надо провести дома, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Сейчас главная цель — сократить число контактов. Это позволит нормализовать ситуацию к Новому году.

    Попова призвала россиян провести выходные дома, чтобы «хорошо встретить Новый год»

    Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    «Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома! И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача — сократить количество контактов», — подчеркнула она.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. При этом он уточнил, что регионы могут вводить выходные раньше, если это необходимо.

    Так поступили власти Москвы и Московской области — нерабочие дни начнутся с 28 октября. В это время в московском регионе прекратят работать непродовольственные магазины и торговые центры, фитнес-клубы и салоны красоты, а также кинотеатры, зоопарки и другие подобны заведения.

    Ранее Санкт-Петербург также ужесточил ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Эпидемические меры усиливают и в других регионах — например, водителям автобусов Белгородской области запретили отъезжать от остановки до тех пор, пока все пассажиры не наденут маски.