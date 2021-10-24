Попова призвала россиян провести выходные дома, чтобы «хорошо встретить Новый год»

Выходные дни с 30 октября по 7 ноября надо провести дома, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Сейчас главная цель — сократить число контактов. Это позволит нормализовать ситуацию к Новому году.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома! И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача — сократить количество контактов», — подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. При этом он уточнил, что регионы могут вводить выходные раньше, если это необходимо.

Так поступили власти Москвы и Московской области — нерабочие дни начнутся с 28 октября. В это время в московском регионе прекратят работать непродовольственные магазины и торговые центры, фитнес-клубы и салоны красоты, а также кинотеатры, зоопарки и другие подобны заведения.

Ранее Санкт-Петербург также ужесточил ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Эпидемические меры усиливают и в других регионах — например, водителям автобусов Белгородской области запретили отъезжать от остановки до тех пор, пока все пассажиры не наденут маски.