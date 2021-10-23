Петербург ввел жесткие ограничения с 30 октября по 7 ноября

Власти Санкт-Петербурга ввели ряд жестких ограничений из-за пандемии. Они будут действовать на нерабочей неделе с 30 октября по 7 ноября. Ранее такие меры приняли в Москве и Подмосковье, они начнут действовать с 28 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга Александра Беглова. В северной столице будет приостановлена работа заведений общественного питания и розничной торговли. Исключение составят аптеки и продовольственные магазины. Закроются досуговые заведения — фитнес-центры, аттракционы, бассейны и аквапарки.

Работодателям власти рекомендовали 1–3 ноября перевести всех сотрудников на удаленку. Систему QR-кодов введут в три этапа. Сначала 1 ноября взрослым людям запретят посещать конгрессно-выставочные мероприятия численностью более 40 человек.

Затем с 15 ноября аналогичное правило вступит в отношении посетителей массовых мероприятий в общественных местах. С 1 декабря систему введут в кафе, ресторанах, магазинах. Посетителям придется предъявлять QR-код или справку о перенесенном заболевании.

С 1 ноября бессрочно и в обязательном порядке придется перевести на дистанционный формат работы сотрудников старше 60 лет. Продление школьных каникул пока не анонсировано. Но с 1 ноября совершеннолетним запретят посещать в организованных группах массовые развлекательные мероприятия.

Ранее стало известно, что бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков предложил сажать в тюрьму антиваксеров в том случае, если по их вине кто-нибудь умрет.