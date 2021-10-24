Водителям белгородских автобусов запретили ехать, пока все пассажиры не наденут маски

Власти Белгородской области ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Они запретили водителям автобусов начинать движение, пока все пассажиры не наденут маски. Такое постановление выпустили власти региона.

В документе сказано, что из-за ситуации с коронавирусом в регионе усиливают меры эпидемической безопасности — в том числе на транспорте. Чтобы проверить их соблюдение, организуют рейды.

«В отношении нарушителей должны применяться штрафные санкции. Кроме того, необходимо запретить водителю транспортного средства отправляться с остановочного пункта по маршруту в случае нахождения в подвижном составе пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания», — сказано в постановлении департамента строительства и транспорта региона.

Источник фото: департамент строительства и транспорта Белгородской области

Гендиректор «Нижегородпассажиравтотранса» Олег Дрига отметил, что всех сотрудников уже проинструктировали по поводу ужесточения ограничений. Его слова процитировал NN.ru.

«Все сотрудники „Нижегородпассажиравтотранса“ еще раз предупреждены об обязательном ношении масок, а также о том, что при нахождении в салоне пассажиров без масок автобус не тронется от остановки. Наша задача сейчас — в первую очередь остановить распространение коронавирусной инфекции», — сказал он.

В Минтрансе региона также отметили, что в период длинных выходных будут проводить рейды с полицией — они позволят выявить нарушителей масочного режима.