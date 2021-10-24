Водителям белгородских автобусов запретили ехать, пока все пассажиры не наденут маски
Власти Белгородской области: водители автобусов не могут начать движение, пока все пассажиры не наденут маски
Власти Белгородской области ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Они запретили водителям автобусов начинать движение, пока все пассажиры не наденут маски. Такое постановление выпустили власти региона.
В документе сказано, что из-за ситуации с коронавирусом в регионе усиливают меры эпидемической безопасности — в том числе на транспорте. Чтобы проверить их соблюдение, организуют рейды.
«В отношении нарушителей должны применяться штрафные санкции. Кроме того, необходимо запретить водителю транспортного средства отправляться с остановочного пункта по маршруту в случае нахождения в подвижном составе пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания», — сказано в постановлении департамента строительства и транспорта региона.
Гендиректор «Нижегородпассажиравтотранса» Олег Дрига отметил, что всех сотрудников уже проинструктировали по поводу ужесточения ограничений. Его слова процитировал NN.ru.
«Все сотрудники „Нижегородпассажиравтотранса“ еще раз предупреждены об обязательном ношении масок, а также о том, что при нахождении в салоне пассажиров без масок автобус не тронется от остановки. Наша задача сейчас — в первую очередь остановить распространение коронавирусной инфекции», — сказал он.
В Минтрансе региона также отметили, что в период длинных выходных будут проводить рейды с полицией — они позволят выявить нарушителей масочного режима.