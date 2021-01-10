Попова не увидела стабилизации ситуации с коронавирусом в России

«Заболеваемость, если сравнивать первую декаду нового года и декаду финальную прошедшего года, снизилось количество числа заболевших почти на 12%, ежедневно регистрирующихся случаев», — сказала она.

Попова отметила, что такое же снижение в процентном соотношении зафиксировали и в отношении госпитализированных пациентов. Реже стали заражаться несовершеннолетние. Но чаще положительные тесты на возбудителя стали давать работники торговли и транспорта.

Также Попова раскрыла данные по зараженному «британским» штаммом коронавируса. По ее словам, новый возбудитель обнаружили у вернувшегося из зарубежной поездки мужчины еще в конце прошлого года. Всего же с конца ноября по 22 декабря из Великобритании в Россию прилетели более семи тысяч человек, у 32 из которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

«К концу прошедшего уже года мы увидели, что у нас есть вариант, вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог», — сказала Попова.



При этом она отметила, что все препараты, которые сегодня в России применяются для масштабной вакцинации эффективны против мутировавшего возбудителя.

Впервые о «британском» штамме коронавируса стало известно в конце декабря. Новая версия возбудителя распространяется намного быстрее. Инфицированных уже выявили в 22 странах Европы, а также в восьми штатах США.

За все время пандемии в России зафиксировали 3 401 954 случая коронавируса. Вылечить после инфицирования удалось 2 778 889 человек. Выздоровевших выписали из больниц. Скончались после заражения 61 837 пациентов.