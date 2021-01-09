«Британский» штамм коронавируса обнаружили в восьми штатах США

Специалисты отметили, что речь в данном случае идет о количестве выявленных пациентов с новой версией возбудителя. Сколько именно их на самом деле, пока не известно, так как новый вид распространяется с большой скоростью. Пока нет подтверждения того, что он чаще приводит к смерти или более тяжелому течению болезни.

Все 63 диагностированных случая заражения «британским» штаммом зафиксировали в штатах Нью-Йорк, Колорадо, Техас, Джорджия, Коннектикут и Пенсильвания. Самое большое количество пациентов, которых поразил «британский» штамм, находятся в Калифорнии и Флориде.

CDC опроверг сообщения рабочей группы Белого дома о появлении «американского» штамма коронавируса. Там пояснили, что эта версия появилась на совещании представителя федеральных властей с губенаторами штатов. Представители американского Минздрава четко дали понять, что эта версия не нашла подтверждения.

За минувшие сутки в США выявили почти 290 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Страна продолжает удерживать лидерство по ежедневному приросту и общему количеству заболевших, число которых с начала пандемии составило 22,4 миллиона человек. Выздоровели 13,2 миллиона пациентов.