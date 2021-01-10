«Британский» штамм коронавируса добрался до России

Первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса выявили в России. Мутация оказалась у мужчины, который вернулся из Великобритании. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В России есть первый случай „британского“ штамма коронавируса — его обнаружили у россиянина, вернувшегося из Великобритании», — сообщила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

В декабре 2020 года стало известно об обнаружении нового штамма коронавируса в Великобритании. Специалисты предупредили, что выявленная мутация быть на 70% заразней обычного вида инфекции. Мутировавший штамм выявили уже в 22 странах Европы, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Кроме того, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что в США «британским» штаммом заразились 60 пациентов из восьми штатов.

Всего за время пандемии в России зафиксировали 3 401 954 случая коронавируса. Вылечить после инфицирования удалось уже 2 778 889 человек. Всех выздоровевших уже выписали из больниц. Скончались после заражения 61 837 пациентов.