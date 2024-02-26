Здоровье 26 февраля 2024, 12:59 Пользу красного вина опровергли на примере «французского феномена» Кардиолог Лесли Чо: красное вино не защитит от болезней сердца РИА «Новости»

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Люди десятки лет верили в пользу красного вина, опираясь на незадокументированные исследования рациона французов. На самом деле, этот напиток не поможет предупредить сердечно-сосудистые заболевания, пояснила Daily Mail американский кардиолог Лесли Чо.

Ученые заявили о существовании «французского феномена» в 1980-х годах. По их мнению, французы гораздо реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, хотя часто ели жирную пищу и пили красное вино. Лесли Чо назвала это обстоятельство совпадением. По ее словам, ученые не задокументировали исследование должным образом, а доказательства в пользу их теории неубедительны.

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«Просто пора отказаться от этого убеждения. <…> Нет убедительных доказательств того, что вино менее вредно, чем другие виды алкоголя», — сказала она.

Кардиолог заявила, что более поздние исследования на животных и людях показали обратное. Лесли Чо предупредила, что регулярное употребление вина повышало риск болезней сердца и онкологических заболеваний.

Специалисты Калифорнийского университета выяснили, почему именно красное вино в небольших количествах вызывало у многих испытуемых головную боль. Это связано с недостатком фермента альдегиддегидрогеназы, который расщеплял полифенолы.