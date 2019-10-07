Ученые: красное вино полезно для женского организма

Основной задачей эксперимента было оценить влияние белого и красного вина, пива и водки на женские органы. Ученые делали поправку на такие параметры, как возраст, вес, рацион и социальный статус участниц исследования.

В итоге исследователи установили, что красное вино помогает длительно удерживать стабильный вес и снижает негативное воздействие холестерина. Также установили, что этот напиток способствует росту числа полезных бактерий в микрофлоре кишечника.

Известно, что красное вино способно укреплять сосуды и полезно для сердечной мышцы, сообщил «Царьград».

Кэролайн ЛеРой, автор эксперимента, посоветовала женщинам употреблять красное вино раз в неделю. Такая частота поспособствует максимальной пользе от продукта. Она также указала, что дозировка обязательно должна соответствовать нормам, так как чрезмерное потребление алкоголя вредит организму.