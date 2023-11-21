Здоровье 21 ноября 2023, 01:44 Ученые выяснили, почему после красного вина болит голова Scientific Reports: сильнее всего болит голова от качественного красного вина Freepik

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Красное вино даже в небольших количествах вызывает головную боль у некоторых людей. Ученые знали об этом синдроме давно, но объяснить его никак не могли. Однако исследователям из Калифорнийского университета удалось разгадать эту загадку, написал журнал Scientific Reports.

Специфическую реакцию некоторых людей на красное вино ученые долгое время не связывали с похмельем. Дело в том, что головная боль наступает сразу после употребления всего одного-двух бокалов. При этом те же люди могут пить белое вино и даже более крепкие напитки без подобных последствий.

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Ученые предположили, что такая реакция на красное вино может быть связана с повышенным содержанием полифенолов. Это полезные вещества, которых мало в белом вине и совсем нет в крепком алкоголе. Один из них, полифенол кверцетин, притормаживает альдегиддегидрогеназу (АлДГ) — ключевой фермент, участвующий в переработке алкоголя. В частности, он разрушает ацетельдегид (муравьиный альдегид) — токсичное вещество, вызывающее основные симптомы похмелья.

Люди, у которых этот фермент слабый, страдают очень тяжелыми похмельями, так как токсичные вещества долго остаются в организме.

Согласно исследованию ученых, в красных винах достаточно кверцетина, чтобы снизить активность АлДГ почти на 40%. В результате у людей со слабым ферментом в организме накапливается ацетальдегид, вызывающий симптомы похмелья даже после небольшого количества напитка.

Парадокс в том, что больше всего кверцетина в хороших винах, которые сделаны из винограда, выращенного в теплых, солнечных местах. При этом сам кварцетин полезен. Ученые предлагают получать его из безалкогольного вина, чая и репчатого лука, но не мешать со спиртными напитками.

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