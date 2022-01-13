Полугодовалому ребенку с «омикроном» не потребовалась госпитализация

Медики в Ростове-на-Дону наблюдают за состоянием полугодовалого ребенка, заразившегося «омикрон»-штаммом коронавируса, дома. Ему не потребовалась госпитализация, сообщил ТАСС глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Ребенка обследовали 9–10 января, и на тот момент ему не требовалась госпитализация, сообщил главный санитарный врач Ростовской области. В семье больше никто не заразился. Медики будут наблюдать за ними в течение двух недель.

Во вторник в ростовском Роспотребнадзоре сообщили, что первые в регионе незавозные случаи «омикрона» выявили у полугодовалого ребенка и женщины. Ковалев уточнил, что эта женщина не является его матерью. Это две разных семьи и два случая, которые никак между собой не связаны, пояснил он.

В Центре имени Гамалеи ранее анонсировали скорое поступление в оборот вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Она станет доступна уже на следующей неделе.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в целом по стране выявили уже 698 случаев заражения «омикроном».