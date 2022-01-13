Гинцбург назвал сроки поступления в оборот вакцины для подростков «Спутник М»

Поступление новой вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» в гражданский оборот ожидается на следующей неделе. Об этом РИА «Новости» сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — заявил ученый.

Первая российская вакцина для подростков 12-14 лет «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») зарегистрирована в Минздраве 24 ноября 2021 года. В правительстве заявили, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной, ее станут проводить только при согласии родителей или законных представителей.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в связи с распространением штамма «омикрон», в течение ближайших недель ожидается большой рост заболеваемости COVID-19. По ее мнению, количество заражений может достичь шестизначных цифр.