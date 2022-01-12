России не избежать нового подъема коронавируса, который будет связан со штаммом «омикрон». Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, «удар» нового штамма первым примет московский регион, он уже столкнулся с большинством таких случаев. А всего их практически 700 по всей стране. Меры противодействия в случае худшего сценария будут разработаны правительством к концу недели, отметила также Голикова. Вице-премьер напомнила и о повышенной заразности штамма.

По словам специалистов ВОЗ, в первую очередь в группу риска попадают непривитые люди, пожилые и лица с сопутствующими заболеваниями. При этом те, кто поставил вакцину, переносят заболевание в легкой форме. По сравнению со штаммом коронавируса «дельта» от «омикрона» умирает меньше людей, а риск серьезного течения заболевания и госпитализации значительно ниже.

В список симптомов, характерных для «омикрона», вошли одышка, трудности с дыханием, повышенная утомляемость, головная боль, боль в горле, насморк, а также диарея и рвота.